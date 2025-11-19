سوريا تندّد بزيارة نتنياهو "غير الشرعية" إلى أراضيها

ندّدت دمشق بزيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الجانب السوري من خط فضّ الاشتباك حيث يتمركز جنود اسرائيليون.



وقالت الخارجية في بيان: "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الزيارة غير الشرعية التي قام بها رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي ووزيرا الدفاع والخارجية...إلى جنوب الجمهورية العربية السورية"، معتبرة أنها "تمثّل محاولة جديدة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".