وزير الطاقة الأميركي: لا أنشطة تخصيب في الاتفاق النووي المدني مع السعودية

أكد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أن تخصيب اليورانيوم ليس جزءا من الاتفاق بشأن الطاقة النووية المدنية الذي تم التوصل إليه مع السعودية.



وقال رايت في خلال مقابلة مع (فوكس نيوز): "يتعلق الأمر بالاستخدام المدني للطاقة النووية، ولا يتعلق بالتخصيب. ولا يتعلق بأي شيء له صلة بالأسلحة. يتعلق فحسب بتوليد الكهرباء، كهرباء آمنة وموثوقة وبأسعار معقولة".



وذكر أن الاتفاق يتعلق ببناء محطة طاقة نووية كبيرة في السعودية. وهي واحدة من عدة اتفاقات تم الإعلان عنها خلال زيارة ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن.

