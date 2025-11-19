أرامكو: السعودية ستوقع اتفاقات للطاقة مع أميركا بقيمة 30 مليار دولار

أعلن الأمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية في تصريحات نقلها التلفزيون السعودي الرسمي إن السعودية ستوقع اتفاقات في قطاع الطاقة مع الولايات المتحدة بقيمة 30 مليار دولار.وجاءت تصريحات الناصر خلال منتدى الاستثمار الأميركي السعودي المنعقد في واشنطن.