إردوغان يدعو لإحياء المحادثات الروسية الأوكرانية في اسطنبول للتوصل إلى وقف لإطلاق النار

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى إحياء مفاوضات إسطنبول من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، وذلك خلال استقباله نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أنقرة.



وقال إردوغان إن "إعادة تنشيط مسار إسطنبول ضمن إطار أكثر شمولًا لمعالجة القضايا الملحّة سيكون مفيدًا".





