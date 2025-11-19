الاتحاد الأوروبي يعتزم تخفيف قيوده على الذكاء الاصطناعي

أعلن الاتحاد الأوروبي سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تخفيف العبء التنظيمي في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، سعيا منه إلى تعزيز القدرة التنافسية لأوروبا، لكنه طَمْأنَ إلى أن هذه الإجراءات لن تُضعف حقوق المواطنين والمستهلكين.ومن أبرز الإجراءات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية إعطاء الشركات مزيدا من الوقت لتطبيق قواعد الاتحاد الجديدة المتعلقة بأنظمة الذكاء الاصطناعي المعروف بـ"العالي المخاطر"، بعد دعوات من جانبَي المحيط الأطلسي لتخفيف القيود التنظيمية.ويشكّل هذا الإجراء أحد البنود الرئيسية في مشروع قانون لتبسيط التشريعات الرقمية قدمته بروكسل الأربعاء.وأكّدت المفوضية الأوروبية أنها تجاوبت مع مطالب شركات هذا القطاع التي تخشى عدم جهوزيتها في الوقت المناسب.وقالت نائبة رئيس المفوضية للشؤون الرقمية هينا فيركونين في مؤتمر صحفي: "ينبغي ألا تكون قواعدنا عبئا، بل قيمة مضافة. ومن هنا تأتي الحاجة إلى اتخاذ خطوات فورية للتخلص من الإرباك التنظيمي".