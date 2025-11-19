الدفاع المدني بغزة: استشهاد 11 فلسطينيين في قصف اسرائيلي على القطاع

أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في مدينة غزة بان 11 فلسطينيا استشهدوا في قطاع غزة في عدة غارات إسرائيلية.وأكد المتحدث باسم الجهاز محمود بصل لوكالة فرانس برس سقوط "11 شهيدا بقصف الاحتلال على قطاع غزة منذ عصر اليوم، بينهم 6 في مدينة غزة".