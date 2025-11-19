مصدران لرويترز: مقترح أميركي لإنهاء حرب أوكرانيا يشمل تنازل كييف عن أراض وأسلحة

ذكر مصدران مطلعان أن واشنطن أبلغت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بضرورة قبول أوكرانيا إطار عمل صاغته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع روسيا يقترح تنازل كييف عن بعض الأراضي والأسلحة.وقال المصدران إن المقترحات تضمنت من بين أمور أخرى خفض حجم القوات المسلحة الأوكرانية.وأضافا أن واشنطن تريد من كييف قبول النقاط الرئيسية.