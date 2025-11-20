أستراليا مستعدة للتنازل عن استضافة مؤتمر المناخ كوب31 لتركيا

توصلت تركيا وأستراليا إلى اتفاق مبدئي يمنح الأولى تنظيم مؤتمر المناخ كوب31، وفق ما أفادت ثلاثة مصادر قريبة من المفاوضات وكالة فرانس برس الأربعاء.



وأبدت أستراليا في خلال اجتماع في مدينة بيليم البرازيلية استعدادها للتنازل لتركيا عن تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقبل، ما قد يُنهي جمودا استمر أشهرا.



لكن تتم مناقشة ترتيب غير معتاد، إذ تستمر المفاوضات بشأن منح رئاسة المفاوضات خلال عام 2026 للأستراليين، ورئاسة المؤتمر نفسه للأتراك.



وقد رشحت تركيا مدينة أنطاليا على ساحل البحر الأبيض المتوسط لاستضافة المؤتمر الذي يستقبل عشرات الآلاف من المشاركين.



ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع التقليدي التحضيري لمؤتمر الأطراف في منطقة المحيط الهادئ التي أرادت أستراليا إشراكها فيه.



وقال يوشين فلاسبارث، وزير الدولة الألماني للبيئة الذي ترأس الاجتماع، لوكالة فرانس برس "إنه اتفاق مبتكر، ولكن لم يتم اتخاذ القرار بشأنه رسميا بعد".



ومن المقرر تنظيم اجتماع جديد هذا الأسبوع في بيليم للمصادقة على أي اتفاق يتم التوصل إليه في هذا الصدد.