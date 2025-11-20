الدفاع المدني بغزة: استشهاد 27 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي

أعلن الدفاع المدني مقتل 27 استشهاد في غارات إسرائيلية الأربعاء في أنحاء مختلفة من قطاع غزة المحاصر والمدمر حيث قالت إسرائيل إنها تقصف أهدافا تابعة لحركة حماس بعدما فتح مسلحون النار تجاه منطقة كانت قواتها تعمل فيها بجنوب القطاع.



وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس سقوط "27 شهيدا بقصف الاحتلال على قطاع غزة اليوم، بينهم 14 شهيدا في مدينة غزة".



وأوضح أن 12 مواطنا استشهدوا، بينهم 3 نساء و6 أطفال، نتيجة قصف إسرائيلي في حي الزيتون شرق مدينة غزة، بينما قتل اثنان في غارتين على حي الشجاعية.



وأضاف بصل أنه تم تسجيل سقوط "13 شهيدا بينهم 4 أطفال و4 نساء وعشرات الجرحى في قصف الاحتلال على مدينة خان يونس" جنوب القطاع.



وأكد مستشفيان اتصلت بهما وكالة فرانس برس هذه الحصيلة.



