زيلينسكي: 22 شخصا ما زالوا مفقودين بعد الضربة الروسية على تيرنوبيل الأربعاء

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أن 22 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد يوم على ضربة روسية على مدينة تيرنوبيل في غرب البلاد، أوقعت 26 قتيلا وأكثر من 90 جريحا.



وقال زيلينسكي عبر مواقع التواصل: "عملت فرق الإنقاذ طوال الليل في تيرنوبيل ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية، ما زال 22 شخصا مفقودين"، مضيفا أن أكثر من 200 عنصر إنقاذ استقدموا من مناطق عدة ينتشرون في المدينة.