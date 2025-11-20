قطر تعتبر الغارات الإسرائيلية على غزة "تصعيدا خطيرا" يهدد وقف إطلاق النار

نددت قطر بالغارات التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة خلال الساعات الماضية، محذرة من أنها تهدد وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ الشهر الماضي بعد سنتين من الحرب.



وأعلنت وزارة خارجية قطر، التي ساهمت في جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس، في بيان أن الدوحة "تدين بشدة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية في قطاع غزة".



واعتبرت أنها تشكل "تصعيدًا خطيرًا يهدد بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع".