مقتل جنديين بالجيش السوري في اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية

أعلنت وزارة الدفاع السورية أن جنديين من الجيش قتلا مساء الاربعاء في اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية في ريف الرقة.