الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتمد قرارا يطالب إيران بتعاون "كامل ودون تأخير"

أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا يطالب إيران بتعاون "كامل ودون تأخير"، بحسب مصادر دبلوماسية.



ويحضّ القرار طهران على "تعاون كامل ودون تأخير" و"تقديم المعلومات وإتاحة إمكانية الوصول" إلى منشآتها النووية، وذلك غداة تجديد المدير العام للوكالة رافايل غروسي دعوة طهران للسماح بعمليات تفتيش المواقع التي تعرضت لضربات إسرائيلية وأميركية في حزيران.



ونال القرار 19 صوتًا، فيما عارضه ثلاثة وامتنع 12 عن التصويت.