أوكرانيا تعلن أن روسيا أعادت إليها جثامين ألف شخص

سلّمت موسكو كييف جثامين ألف شخص، مشيرة إلى أنها عائدة لجنود أوكرانيين قُتلوا في المعارك، وفق ما أفادت الإدارة الأوكرانية المسؤولة عن أسرى الحرب.



وجاء في منشور لمركز أسرى الحرب التابع للحكومة الأوكرانية عبر تطبيق تلغرام "جرت اليوم إجراءات الإعادة إلى الوطن. أُعيد إلى أوكرانيا ألف جثمان، قال الجانب الروسي إنها لجنود أوكرانيين".

