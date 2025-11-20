الأخبار
أوكرانيا تعلن أن روسيا أعادت إليها جثامين ألف شخص

أخبار دولية
2025-11-20 | 06:37
أوكرانيا تعلن أن روسيا أعادت إليها جثامين ألف شخص
أوكرانيا تعلن أن روسيا أعادت إليها جثامين ألف شخص

سلّمت موسكو كييف جثامين ألف شخص، مشيرة إلى أنها عائدة لجنود أوكرانيين قُتلوا في المعارك، وفق ما أفادت الإدارة الأوكرانية المسؤولة عن أسرى الحرب.

وجاء في منشور لمركز أسرى الحرب التابع للحكومة الأوكرانية عبر تطبيق تلغرام "جرت اليوم إجراءات الإعادة إلى الوطن. أُعيد إلى أوكرانيا ألف جثمان، قال الجانب الروسي إنها لجنود أوكرانيين".

LBCI التالي
السفير الإيراني: قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيؤثر سلبا على التعاون
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتمد قرارا يطالب إيران بتعاون "كامل ودون تأخير"
LBCI السابق

