السفير الإيراني: قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيؤثر سلبا على التعاون

حذرت إيران من أن القرار الجديد الذي اعتمده مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ستكون له تداعيات سلبية على التعاون بين طهران والهيئة التابعة للأمم المتحدة.



وقال مندوب إيران رضا نجفي لوكالة فرانس برس "لن يضيف هذا القرار شيئًا إلى الوضع الراهن، لن يكون مفيدًا، وسيعود بنتائج عكسية"، مضيفًا "سيكون له بالتأكيد أثر سلبي على التعاون الذي كان بدأ بين إيران والوكالة".







