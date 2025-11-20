المجر تحث الاتحاد الأوروبي على وقف التمويل لأوكرانيا بعد تقارير عن فساد

أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أنه على الاتحاد الأوروبي أن يوقف إرسال الأموال إلى الحكومة الأوكرانية بعد ما تردد عن وجود فساد.



وقال لصحفيين في بروكسل قبل اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي: "هناك مافيا حرب، منظومة فاسدة تعمل في أوكرانيا. وفي ظل وجود ذلك، تريد رئيسة المفوضية الأوروبية إرسال 100 مليار أخرى إلى أوكرانيا بدلًا من وقف المدفوعات والمطالبة بتصفية جميع المسائل المالية فورًا... هذا جنون".



وقد أقال البرلمان الأوكراني أمس الأربعاء وزيرين أوكرانيين على خلفية تحقيق فساد كبير مع الدعوة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الشاملة لاستعادة الثقة في قيادة البلاد.



وأشار سيارتو إالى أن المجر ستدعم مبادرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.