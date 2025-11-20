أربعة قتلى بينهم طفلة في غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة

قُتل أربعة أشخاص بينهم طفلة تبلغ عامًا في غارات جوية إسرائيلية على جنوب غزة فجرًا، وفق ما أعلن الدفاع المدنيّ.



وشهد القطاع الأربعاء أحد أكثر الأيام دموية منذ سريان وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول بناء على اتفاق يستند الى خطة للرئيس الأميركيّ دونالد ترامب.



وحذّرت قطر، وهي إحدى الدول الوسيطة في المفاوضات، من أن الضربات الإسرائيلية تشكل "تصعيدا خطيرا" قد يقوض الهدنة السارية.