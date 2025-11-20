وزير الخارجية الإيرانيّ: قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعرقل التعاون

ندد وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي بالقرار الجديد المدعوم من دول غربية الذي اعتمده مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



واعتبر أنه "يعرقل" التعاون بين طهران والهيئة الأممية.



وقال عراقجي في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية: "من خلال هذا التحرّك والاستخفاف بتفاعل إيران ونواياها الحسنة، شوّهت هذه البلدان مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستقلاليتها وتعرقل عملية التفاعل والتعاون بين الوكالة وإيران".

وأضاف عراقجي أنّ طهران لن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول منشآتها النووية التي تعرضت للقصف خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل قبل التوصل إلى اتفاق ملموس.