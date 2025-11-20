الأخبار
فرنسا: الأوروبيون يريدون إحياء الدبلوماسية بشأن برنامج إيران النووي
أخبار دولية
2025-11-20 | 09:15
فرنسا: الأوروبيون يريدون إحياء الدبلوماسية بشأن برنامج إيران النووي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تريد فتح باب الدبلوماسية من جديد مع إيران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.
وقال كونفافرو لصحفيين إن القوى الأوروبية تريد دومًا مواصلة الحوار مع إيران رغم سعي الدول الثلاث في أيلول لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
وأوضح ثلاثة دبلوماسيين أن الدول الثلاث تأمل في إجراء محادثات مع إيران قبل نهاية العام، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت طهران مستعدة لذلك حاليًا.
أخبار دولية
الأوروبيون
يريدون
إحياء
الدبلوماسية
برنامج
إيران
النووي
مقالات ذات صلة
أخبار دولية
2025-10-10
برلين ولندن باريس تؤكد عزمها على "إحياء" المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي
أخبار دولية
2025-10-10
برلين ولندن باريس تؤكد عزمها على "إحياء" المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي
0
أخبار دولية
2025-10-11
إيران لا ترى "أي سبب" لاستئناف المفاوضات مع الأوروبيين بشأن برنامجها النووي
أخبار دولية
2025-10-11
إيران لا ترى "أي سبب" لاستئناف المفاوضات مع الأوروبيين بشأن برنامجها النووي
0
أخبار دولية
2025-09-17
عراقجي: إيران مستعدة لحل "عادل ومتوازن" مع أوروبا بشأن برنامجها النووي
أخبار دولية
2025-09-17
عراقجي: إيران مستعدة لحل "عادل ومتوازن" مع أوروبا بشأن برنامجها النووي
0
أخبار دولية
2025-09-23
دول أوروبية تحث إيران على "إجراءات ملموسة" قبل سريان العقوبات بشأن النووي
أخبار دولية
2025-09-23
دول أوروبية تحث إيران على "إجراءات ملموسة" قبل سريان العقوبات بشأن النووي
0
أخبار دولية
09:43
روسيا: أجرينا محادثات مع الصين بشأن الدفاع الصاروخي
أخبار دولية
09:43
روسيا: أجرينا محادثات مع الصين بشأن الدفاع الصاروخي
0
أخبار دولية
09:29
سوريا ترسل رسالة سويفت الأولى إلى بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك
أخبار دولية
09:29
سوريا ترسل رسالة سويفت الأولى إلى بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك
0
أخبار دولية
08:54
وزير الخارجية الإيرانيّ: قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعرقل التعاون
أخبار دولية
08:54
وزير الخارجية الإيرانيّ: قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعرقل التعاون
0
أخبار دولية
08:22
أربعة قتلى بينهم طفلة في غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة
أخبار دولية
08:22
أربعة قتلى بينهم طفلة في غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة
زوارنا يقرأون الآن
خبر عاجل
2025-11-19
مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة الطيري قضاء بنت جبيل أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة 11 شخصا بجروح
خبر عاجل
2025-11-19
مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة الطيري قضاء بنت جبيل أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة 11 شخصا بجروح
0
فنّ
05:38
النجم زين العمر مُكرَّمًا في الناقورة
فنّ
05:38
النجم زين العمر مُكرَّمًا في الناقورة
0
خبر عاجل
09:26
الجيش: توقيف المواطن (ن.ز.) أحد أخطر المطلوبين بكمين على طريق الكنيسة - بعلبك
خبر عاجل
09:26
الجيش: توقيف المواطن (ن.ز.) أحد أخطر المطلوبين بكمين على طريق الكنيسة - بعلبك
0
آخر الأخبار
06:54
رويترز: سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرفض قرار مجلس المحافظين ويصفه بأنه سياسي وغير بناء
آخر الأخبار
06:54
رويترز: سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرفض قرار مجلس المحافظين ويصفه بأنه سياسي وغير بناء
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:48
وفد من "الوطني الحر" التقى ابي المنى: التقاء بالنظرة حول امور عدة مطروحة
آخر الأخبار
07:48
وفد من "الوطني الحر" التقى ابي المنى: التقاء بالنظرة حول امور عدة مطروحة
0
أخبار لبنان
07:01
فياض: الأميركي يسعى لإدخال لبنان في مسار إشكالي وخطير يقوم على الإخضاع والاستسلام
أخبار لبنان
07:01
فياض: الأميركي يسعى لإدخال لبنان في مسار إشكالي وخطير يقوم على الإخضاع والاستسلام
0
أخبار لبنان
06:25
سلام: لبنان مستعد للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل ولن يفوّت فرصة التغيير في المنطقة
أخبار لبنان
06:25
سلام: لبنان مستعد للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل ولن يفوّت فرصة التغيير في المنطقة
0
أخبار لبنان
05:29
المرحلة العاشرة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين بدأت
أخبار لبنان
05:29
المرحلة العاشرة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين بدأت
0
تقارير نشرة الاخبار
16:54
سارة لينا… حضور لبناني يخطف الأضواء في Miss Universe رغم ما تشهده المسابقة من تحديات
تقارير نشرة الاخبار
16:54
سارة لينا… حضور لبناني يخطف الأضواء في Miss Universe رغم ما تشهده المسابقة من تحديات
0
أخبار لبنان
16:38
شركات استثمارية عالمية حضرت في مؤتمر "بيروت واحد" دعما للبنان ومن بينها مجموعة CMA CGM
أخبار لبنان
16:38
شركات استثمارية عالمية حضرت في مؤتمر "بيروت واحد" دعما للبنان ومن بينها مجموعة CMA CGM
0
أخبار لبنان
16:35
سلام: الحكومة تواصل جهودها بهدف بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها
أخبار لبنان
16:35
سلام: الحكومة تواصل جهودها بهدف بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الرياض… من احتضان الجاليات إلى الاحتفاء بثقافتها في فعالية "إنسجام عالمي"
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الرياض… من احتضان الجاليات إلى الاحتفاء بثقافتها في فعالية "إنسجام عالمي"
0
أخبار لبنان
13:45
وفد ألماني زار المبنى الجديد للكونسرفتوار الوطني في ضبيه
أخبار لبنان
13:45
وفد ألماني زار المبنى الجديد للكونسرفتوار الوطني في ضبيه
1
أمن وقضاء
12:10
أدرعي: حزب الله يعمل على ترميم منشآته في قرية بيت ليف الجنوبية وتم ابلاغ الالية ولم يعالج
أمن وقضاء
12:10
أدرعي: حزب الله يعمل على ترميم منشآته في قرية بيت ليف الجنوبية وتم ابلاغ الالية ولم يعالج
2
خبر عاجل
08:50
معلومات الـLBCI: نوح زعيتر في قبضة الجيش اللبنانيّ
خبر عاجل
08:50
معلومات الـLBCI: نوح زعيتر في قبضة الجيش اللبنانيّ
3
أمن وقضاء
11:35
أدرعي: دمرنا مستودعات أسلحة تابعة للوحدة الصاروخية لحزب الله بجنوب لبنان
أمن وقضاء
11:35
أدرعي: دمرنا مستودعات أسلحة تابعة للوحدة الصاروخية لحزب الله بجنوب لبنان
4
خبر عاجل
09:18
معلومات الـ LBCI: مخابرات الجيش أوقفت نوح زعيتر بكمين بين منطقتي يونين والكنيسة من دون وقوع اي اصابات
خبر عاجل
09:18
معلومات الـ LBCI: مخابرات الجيش أوقفت نوح زعيتر بكمين بين منطقتي يونين والكنيسة من دون وقوع اي اصابات
5
صحف اليوم
00:00
توقعات بمفاجأة "إيجابية" تعيد الأمور إلى نصابها بين بيروت وواشنطن
صحف اليوم
00:00
توقعات بمفاجأة "إيجابية" تعيد الأمور إلى نصابها بين بيروت وواشنطن
6
أمن وقضاء
04:44
المحكمة العسكرية تحدد الثلاثاء المقبل موعدًا لبدء محاكمة فضل شاكر
أمن وقضاء
04:44
المحكمة العسكرية تحدد الثلاثاء المقبل موعدًا لبدء محاكمة فضل شاكر
7
حال الطقس
02:50
مرتفع جوي ضخم يؤدي الى استقرار وارتفاع كبير بدرجات الحرارة...
حال الطقس
02:50
مرتفع جوي ضخم يؤدي الى استقرار وارتفاع كبير بدرجات الحرارة...
8
أخبار لبنان
05:07
بري في ذكرى الاستقلال: في الجنوب تختبر جدية السلطات في الوفاء بالتزاماتها وخصوصا إعادة الاعمار ووقف العدوان
أخبار لبنان
05:07
بري في ذكرى الاستقلال: في الجنوب تختبر جدية السلطات في الوفاء بالتزاماتها وخصوصا إعادة الاعمار ووقف العدوان
