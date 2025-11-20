فرنسا: الأوروبيون يريدون إحياء الدبلوماسية بشأن برنامج إيران النووي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تريد فتح باب الدبلوماسية من جديد مع إيران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.



وقال كونفافرو لصحفيين إن القوى الأوروبية تريد دومًا مواصلة الحوار مع إيران رغم سعي الدول الثلاث في أيلول لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.



وأوضح ثلاثة دبلوماسيين أن الدول الثلاث تأمل في إجراء محادثات مع إيران قبل نهاية العام، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت طهران مستعدة لذلك حاليًا.

