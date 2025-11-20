سوريا ترسل رسالة سويفت الأولى إلى بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك

أكد عبد القادر الحصرية حاكم مصرف سوريا المركزي لرويترز أن المصرف أرسل أول رسالة "سويفت" إلى بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.وقال: "أرسلنا رسالة تحية إلى جميع البنوك الدولية المراسلة. وبدأنا بالاحتياطي الاتحادي، نقول لهم إننا عدنا إلى النظام المالي الدولي، ونتطلع إلى علاقات تجارية طويلة الأمد".وتحتاج سوريا إلى إجراء تحويلات مع المؤسسات المالية الغربية من أجل إدخال مبالغ ضخمة لإعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد الذي دمرته الحرب.