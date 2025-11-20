الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
14
o
الجنوب
23
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
14
o
الجنوب
23
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سوريا ترسل رسالة سويفت الأولى إلى بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك
أخبار دولية
2025-11-20 | 09:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سوريا ترسل رسالة سويفت الأولى إلى بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك
أكد عبد القادر الحصرية حاكم مصرف سوريا المركزي لرويترز أن المصرف أرسل أول رسالة "سويفت" إلى بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.
وقال: "أرسلنا رسالة تحية إلى جميع البنوك الدولية المراسلة. وبدأنا بالاحتياطي الاتحادي، نقول لهم إننا عدنا إلى النظام المالي الدولي، ونتطلع إلى علاقات تجارية طويلة الأمد".
وتحتاج سوريا إلى إجراء تحويلات مع المؤسسات المالية الغربية من أجل إدخال مبالغ ضخمة لإعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد الذي دمرته الحرب.
أخبار دولية
رسالة
سويفت
الأولى
الاحتياطي
الاتحادي
نيويورك
التالي
ترامب: سألتقي الجمعة رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني
قاضية أميركية تعلق قرار إنهاء الوضع القانوني الموقت للسوريين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-09-02
مصادر وول ستريت جورنال: وزير الخزانة الأميركيّ سيبدأ المقابلات لاختيار رئيس مجلس الاحتياطيّ الاتحاديّ
أخبار دولية
2025-09-02
مصادر وول ستريت جورنال: وزير الخزانة الأميركيّ سيبدأ المقابلات لاختيار رئيس مجلس الاحتياطيّ الاتحاديّ
0
أخبار دولية
2025-09-17
الاحتياطيّ الفدراليّ الأميركيّ يخفض الفائدة ربع نقطة للمرة الأولى في 2025
أخبار دولية
2025-09-17
الاحتياطيّ الفدراليّ الأميركيّ يخفض الفائدة ربع نقطة للمرة الأولى في 2025
0
أخبار دولية
2025-09-14
الاحتياطيّ الفدراليّ يتجه إلى خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى هذا العام وسط أجواء مشحونة
أخبار دولية
2025-09-14
الاحتياطيّ الفدراليّ يتجه إلى خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى هذا العام وسط أجواء مشحونة
0
أخبار دولية
2025-09-08
الديموقراطيون ينشرون رسالة يُفترض أن ترامب أرسلها لإبستين في عيد ميلاده عام 2003
أخبار دولية
2025-09-08
الديموقراطيون ينشرون رسالة يُفترض أن ترامب أرسلها لإبستين في عيد ميلاده عام 2003
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:42
البيت الأبيض: خطة السلام الأميركية "جيدة" لروسيا وأوكرانيا على السواء
أخبار دولية
14:42
البيت الأبيض: خطة السلام الأميركية "جيدة" لروسيا وأوكرانيا على السواء
0
أخبار دولية
13:51
الكرملين: بوتين زار مركز قيادة مجموعة قوات "الغرب" الروسية
أخبار دولية
13:51
الكرملين: بوتين زار مركز قيادة مجموعة قوات "الغرب" الروسية
0
أخبار دولية
13:38
ثورة البيانات في المملكة: مستقبلٌ بدأ الآن
أخبار دولية
13:38
ثورة البيانات في المملكة: مستقبلٌ بدأ الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تصاعد إسرائيليّ: سلاح الجو باشر استعداداته والذريعة تعزيز لقدرات الحزب
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تصاعد إسرائيليّ: سلاح الجو باشر استعداداته والذريعة تعزيز لقدرات الحزب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2025-10-04
لأول مرة على مسرح ملكة جمال لبنان... مشتركتان تفاجئان الجمهور بالغناء مباشرة على الهواء (فيديو)
موضة وجمال
2025-10-04
لأول مرة على مسرح ملكة جمال لبنان... مشتركتان تفاجئان الجمهور بالغناء مباشرة على الهواء (فيديو)
0
أخبار دولية
2025-09-05
ترامب وقّع مرسومًا لإعادة تسمية وزارة الدفاع الأميركية بـ"وزارة الحرب"
أخبار دولية
2025-09-05
ترامب وقّع مرسومًا لإعادة تسمية وزارة الدفاع الأميركية بـ"وزارة الحرب"
0
آخر الأخبار
10:34
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبيّ: اعتمدنا اليوم عقوبات ضد الرجل الثاني في التسلسل القياديّ لقوات الدعم السريع في السودان
آخر الأخبار
10:34
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبيّ: اعتمدنا اليوم عقوبات ضد الرجل الثاني في التسلسل القياديّ لقوات الدعم السريع في السودان
0
منوعات
2025-11-16
امرأة حامل تفقد حياتها بطريقة صادمة: خرجت للتنزه مع عائلتها ثم حلّت الكارثة!
منوعات
2025-11-16
امرأة حامل تفقد حياتها بطريقة صادمة: خرجت للتنزه مع عائلتها ثم حلّت الكارثة!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
قبل عشرة أيام من وصول البابا... تحضيرات يعمل عليها لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:38
قبل عشرة أيام من وصول البابا... تحضيرات يعمل عليها لبنان
0
أخبار دولية
13:38
ثورة البيانات في المملكة: مستقبلٌ بدأ الآن
أخبار دولية
13:38
ثورة البيانات في المملكة: مستقبلٌ بدأ الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هذه المؤسسات والقطاعات التي ستقفل تزامناً مع زيارة البابا
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هذه المؤسسات والقطاعات التي ستقفل تزامناً مع زيارة البابا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تصاعد إسرائيليّ: سلاح الجو باشر استعداداته والذريعة تعزيز لقدرات الحزب
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تصاعد إسرائيليّ: سلاح الجو باشر استعداداته والذريعة تعزيز لقدرات الحزب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بعد التهديد بقصف منازلها... الجيش سيدخل بيوت بيت ليف والاهالي لا يعارضون
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بعد التهديد بقصف منازلها... الجيش سيدخل بيوت بيت ليف والاهالي لا يعارضون
0
أخبار دولية
13:30
ستّ عالمات عربيات يثبّتن أنّ الإرادة تصنع إنجازًا
أخبار دولية
13:30
ستّ عالمات عربيات يثبّتن أنّ الإرادة تصنع إنجازًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من هو نوح زعيتر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من هو نوح زعيتر؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
نوح في قبضة المخابرات
تقارير نشرة الاخبار
13:26
نوح في قبضة المخابرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ثلثا اللبنانيين يعانون اضطرابًا نفسيًا: هل يكون الحلّ بالحشيش؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ثلثا اللبنانيين يعانون اضطرابًا نفسيًا: هل يكون الحلّ بالحشيش؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:50
معلومات الـLBCI: نوح زعيتر في قبضة الجيش اللبنانيّ
خبر عاجل
08:50
معلومات الـLBCI: نوح زعيتر في قبضة الجيش اللبنانيّ
2
خبر عاجل
09:18
معلومات الـ LBCI: مخابرات الجيش أوقفت نوح زعيتر بكمين بين منطقتي يونين والكنيسة من دون وقوع اي اصابات
خبر عاجل
09:18
معلومات الـ LBCI: مخابرات الجيش أوقفت نوح زعيتر بكمين بين منطقتي يونين والكنيسة من دون وقوع اي اصابات
3
صحف اليوم
00:00
توقعات بمفاجأة "إيجابية" تعيد الأمور إلى نصابها بين بيروت وواشنطن
صحف اليوم
00:00
توقعات بمفاجأة "إيجابية" تعيد الأمور إلى نصابها بين بيروت وواشنطن
4
حال الطقس
02:50
مرتفع جوي ضخم يؤدي الى استقرار وارتفاع كبير بدرجات الحرارة...
حال الطقس
02:50
مرتفع جوي ضخم يؤدي الى استقرار وارتفاع كبير بدرجات الحرارة...
5
أمن وقضاء
04:44
المحكمة العسكرية تحدد الثلاثاء المقبل موعدًا لبدء محاكمة فضل شاكر
أمن وقضاء
04:44
المحكمة العسكرية تحدد الثلاثاء المقبل موعدًا لبدء محاكمة فضل شاكر
6
أخبار لبنان
12:07
ساعات قليلة قبل اغلاق باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الانتخابات النيابية 2026...
أخبار لبنان
12:07
ساعات قليلة قبل اغلاق باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الانتخابات النيابية 2026...
7
أخبار لبنان
05:07
بري في ذكرى الاستقلال: في الجنوب تختبر جدية السلطات في الوفاء بالتزاماتها وخصوصا إعادة الاعمار ووقف العدوان
أخبار لبنان
05:07
بري في ذكرى الاستقلال: في الجنوب تختبر جدية السلطات في الوفاء بالتزاماتها وخصوصا إعادة الاعمار ووقف العدوان
8
آخر الأخبار
09:54
مصدر سوري للـLBCI: الكلام عن اتفاق بين بيروت ودمشق للافراج عن ٢٧ موقوفاً سورياً في السجون اللبنانية هو كلام غير دقيق
آخر الأخبار
09:54
مصدر سوري للـLBCI: الكلام عن اتفاق بين بيروت ودمشق للافراج عن ٢٧ موقوفاً سورياً في السجون اللبنانية هو كلام غير دقيق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More