روسيا: أجرينا محادثات مع الصين بشأن الدفاع الصاروخي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا والصين أجريتا محادثات في موسكو هذا الأسبوع حول الدفاع الصاروخي والاستقرار الاستراتيجي واتفقتا على تعزيز التعاون في هذين المجالين.وأوضحت الوزارة في بيان "جرت مناقشة متعمقة للقضايا المذكورة أعلاه، بما في ذلك تحليل مشترك للعوامل المزعزعة للاستقرار ذات الصلة التي تخلق مخاطر استراتيجية على الأمن العالمي والإقليمي، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول سبل الحد منها".