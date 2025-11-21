ترحيب أوروبي بـ"الجهود الأميركية" بشأن أوكرانيا وزيلينسكي لسلام "حقيقي"

أكد قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني تمسكّهم "بما يحافظ على المصالح الأوروبية والأوكرانية الحيوية على المدى الطويل"، وفقا لبيان صادر عن المستشارية الألمانية.



وعقب الإعلان عن خطة أميركية تقضي بتنازلات عدة من أوكرانيا، رحّب المستشار الألماني فريديريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بـ"الجهود الأميركية"، لكنهم أكدوا للرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي "دعمهم الكامل والثابت في سبيل تحقيق سلام دائم وعادل".



وأكد زيلينسكي أنه "يعمل" على الخطة، لكنه شدد على ضرورة التوصل إلى سلام "حقيقي يضمن كرامة" بلاده.



