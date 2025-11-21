فرنسا تقلّص عدد موظفيها الدبلوماسيين في مالي

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا "قررت تعديل هيكلها الدبلوماسي والقنصلي في مالي" عبر خفض عدد موظفيها في ظل تدهور الوضع الأمني في البلاد.



وأوضحت الخارجية الفرنسية أنّ هذا القرار اتُّخذ "في ضوء الوضع الراهن وعلى غرار ما بادر إليه عدد من شركائها"، في إشارة إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اللتين أجلتا موظفيهما "غير الأساسيين".



ولم تحدد الوزارة عدد الأشخاص المعنيين.