الاتحاد الأوروبي لا يستبعد انتهاء مؤتمر المناخ كوب30 "بدون اتفاق"

أعلن مفوض المناخ في الاتحاد الأوروبي فوبكي هوكسترا أن التكتل لا يستبعد أن ينتهي مؤتمر المناخ كوب30 "بدون اتفاق"، لأن مسودة النص التي قدمتها الرئاسة البرازيلية ليست طموحة بما يكفي بشأن خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.



وصرّح هوكسترا للصحافيين في اليوم الختامي لمؤتمر الأمم المتحدة: "ما هو مطروح حاليا غير مقبول. وبالنظر إلى مدى بعدنا عن الهدف، فمن المؤسف أن نقول إننا نواجه بالفعل سيناريو انتهاء المؤتمر بدون اتفاق".