مقتل شابَين فلسطينيين برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

قُتل شابان فلسطينيان خلال الليل برصاص قوات إسرائيلية في بلدة كفر عقب في الضفة الغربية المُحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة.



وأشارت الوزارة في بيان إلى "استشهاد الشاب عمرو خالد أحمد المربوع (18 عاما)، والفتى سامي إبراهيم سامي مشايخ (16 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة كفر عقب" شمال القدس.



ولم يردّ الجيش الإسرائيلي ولا الشرطة الإسرائيلية التي تقوم بعمليات في المنطقة، على طلب للتعليق من وكالة فرانس برس.



وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أنه نقل خلال الليل جريحَين من كفر عقب إلى المستشفى، أحدهما لديه "إصابة خطيرة جدا بالرصاص"، والآخر "بالرصاص الحي بالصدر".