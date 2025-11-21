كالاس: أوروبا وأوكرانيا لن تستسلما لعدوان روسيا

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد وأوكرانيا يريدان السلام، لكنهما لن يستسلما لعدوان روسيا.



وأوضحت كالاس للصحفيين: "هذه لحظة خطيرة للغاية بالنسبة للجميع".



وأضافت: "نريد جميعا أن تنتهي هذه الحرب، ولكن كيفية نهايتها مهم. ليس لروسيا أي حق قانوني على الإطلاق في الحصول على أي تنازلات من البلد الذي غزته، وفي نهاية المطاف، فإن شروط أي اتفاق هي ما تقرره أوكرانيا".