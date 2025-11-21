الجيش الإسرائيلي: قتلنا "13 إرهابيا من حماس" في ضربة الثلاثاء بجنوب لبنان

أفاد الجيش الاسرائيلي بأنه قتل "13 ارهابيا من حماس" في الغارة التي شنها الثلاثاء على مخيم عين الحلوة.



وقال الجيش في بيان: "تم القضاء على 13 إرهابيا من حماس" في هذه الضربة، "بينهم جواد صيداوي"، الضالع في تدريب مقاتلين بهدف شن هجمات "انطلاقا من الاراضي اللبنانية على الجيش الاسرائيلي واسرائيل".



