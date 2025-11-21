ترامب: عقدت اجتماعا بناء للغاية مع ممداني

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة أنه عقد "اجتماعا بناء للغاية" مع رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني.



وقال ترامب في البيت الأبيض: "لقد عقدنا للتو اجتماعا رائعا... بناء للغاية. لدينا قاسم مشترك واحد. نريد أن تتحسن أحوال مدينتنا التي نحبها".



وأضاف: "كلما‭‭ ‬‬عمل بشكل أفضل سأشعر بالسعادة... وسنساعده على تحقيق أحلام الجميع".