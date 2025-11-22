نائبة أميركية استقالت من الكونغرس بعد خلافها مع ترامب في شأن ملفات ابستين

أعلنت النائبة الأميركية مارجوري تايلور غرين التي تعد من الشخصيات المؤثرة في أوساط اليمين المتطرف، أنها ستستقيل من الكونغرس، بعد أسبوع من سحب الرئيس دونالد ترامب دعمه لها.

وفي مقطع فيديو نشر على الإنترنت، قالت النائبة الجمهورية البالغة 51 عامًا والتي انتخبت عام 2020 عن ولاية جورجيا، إنها "كانت دائما مهانة في واشنطن العاصمة ولم تتأقلم أبدًا".

أضافت أنها لا تريد أن يتحمل أنصارها وأسرتها "انتخابات تمهيدية مؤذية ومليئة بالكراهية ضدي من قبل الرئيس الذي ناضلنا جميعًا من أجله”.

وأشارت إلى “إمكان أن يخسر الجمهوريون انتخابات نصف المدة".

وقالت "سأستقيل من منصبي وآخر يوم عمل لي سيكون في 5 كانون الثاني 2026".