رئيس وزراء أستراليا يعلن التوصل لاتفاق رسمي بشأن استضافة تركيا لقمة كوب31

2025-11-23 | 00:31
رئيس وزراء أستراليا يعلن التوصل لاتفاق رسمي بشأن استضافة تركيا لقمة كوب31
رئيس وزراء أستراليا يعلن التوصل لاتفاق رسمي بشأن استضافة تركيا لقمة كوب31

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أنه تم التوصل إلى اتفاق رسمي لاستضافة تركيا لقمة كوب31 المعنية بالمناخ في عام 2026، مؤكدا بذلك وثيقة صدرت في قمة قمة كوب30 في البرازيل.

وجاء في بيان أصدرته ألمانيا هذا الأسبوع في قمة كوب30، بعد اجتماع مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى مكلفة باختيار الدولة المضيفة للقمة في عام 2026، أن تركيا ستتولى هذا الدور مع أستراليا التي تقود عملية التفاوض. وجاء ذلك في أعقاب إعلان سابق عن توقع التوصل إلى توافق.

وأنهى الاتفاق أزمة مطولة حول استضافة محادثات الأمم المتحدة المعنية بالمناخ.

وقال ألبانيزي في بيان: "تم التوصل إلى اتفاق رسمي لاستضافة تركيا لمحادثات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (كوب31) في أنطاليا... مع تولي أستراليا دور رئيس المفاوضات في الفترة التي تسبق الاجتماع وخلاله".

وستكون لأستراليا "السلطة الحصرية فيما يتعلق بالمفاوضات" التي ستوجه عملية صنع القرار في القمة، وفقا للبيان الذي قال إن منطقة المحيط الهادي ستستضيف اجتماعا خاصا قبل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "للفت الانتباه إلى التهديد الوجودي الذي يشكله تغير المناخ على المنطقة"

وكان منتدى جزر المحيط الهادي، وهو تكتل دبلوماسي إقليمي يضم 18 دولة، قد دعم عرض أستراليا. وتتعرض عدد من الدول الجزرية في المحيط الهادي لخطر ارتفاع منسوب البحار.

أخبار دولية

أستراليا

أنتوني ألبانيزي

تركيا

كوب31

