ماركو روبيو: مقترح السلام في أوكرانيا أعدته الولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن اقتراح السلام في أوكرانيا المؤلف من 28 نقطة والذي تم طرحه في الأسبوع الماضي أعدته واشنطن، على الرغم مما قاله بعض أعضاء مجلس الشيوخ.



وكتب روبيو على موقع "إكس": "تم تقديمه كإطار عمل قوي للمفاوضات الجارية. ولكنه يستند أيضا إلى مدخلات سابقة ومستمرة من أوكرانيا".



وقال السناتور مايك راوندز، وهو جمهوري، للصحفيين في مؤتمر في هاليفاكس السبت إن روبيو اتصل به وبأعضاء مجلس الشيوخ الآخرين وقال إنه اقتراح تلقته الولايات المتحدة ونقلته إلى أوكرانيا. وقال راوندز: "ذكر لنا بوضوح شديد أننا متلقون لاقتراح تم تسليمه إلى أحد ممثلينا. إنها ليست توصيتنا، وليست خطتنا".