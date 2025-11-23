رئيس الوزراء الكندي والمستشار الألماني أكدا دعمهما لخطة السلام الشاملة لإنهاء الحرب في غزة

أعلنت كندا وألمانيا في بيان مشترك، أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والمستشار الألماني فريدريش ميرتس عقدا مباحثات شملت الحرب في أوكرانيا والوضع في غزة، وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا.



وأفاد البيان بأن كارني وميرتس أكدا مجددا دعمهما لخطة السلام الشاملة لإنهاء الحرب في غزة، واتفقا أيضا على أهمية السماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى القطاع.