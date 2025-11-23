الأخبار
مسؤول روسي: أوكرانيا هاجمت محطة كهرباء وتدفئة بمنطقة موسكو

2025-11-23 | 03:51
مسؤول روسي: أوكرانيا هاجمت محطة كهرباء وتدفئة بمنطقة موسكو
مسؤول روسي: أوكرانيا هاجمت محطة كهرباء وتدفئة بمنطقة موسكو

أعلن حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف أن أوكرانيا قصفت محطة رئيسية للتدفئة والكهرباء في المنطقة بطائرات مسيرة، مما أدى إلى اندلاع حريق وأجبر السلطات على تشغيل الطاقة الاحتياطية ونشر وحدات تدفئة متنقلة.

وذكر فوروبيوف أن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت محطة شاتورا للكهرباء على بعد نحو 120 كيلومترا شرقي الكرملين اليوم الأحد.

وقال فوروبيوف: "دمرت قوات الدفاع الجوي بعض الطائرات المسيرة، وسقط عدد منها على أراضي المحطة، واندلع حريق في المنشأة، وتمت السيطرة عليه الآن".

ونقلت صحيفة كوميرسانت عن وزارة الطوارئ قولها إن النيران اندلعت في ثلاثة محولات بمحطة الطاقة.

وأعلن فوروبيوف أنه تم تشغيل الطاقة الاحتياطية ونشر أنظمة تدفئة متنقلة في المنطقة حيث تنخفض درجة الحرارة بشدة، إذ تقترب من نقطة التجمد.

أخبار دولية

أوكرانيا

محطة كهرباء

موسكو

LBCI
أخبار لبنان
04:29

إيران: تصريحات وزير الخارجية اللبناني قوبلت فوراً برد إيجابي من عراقجي

LBCI
علوم وتكنولوجيا
02:50

وثائق محكمة: ميتا طمست أدلة على أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية

LBCI
أخبار دولية
01:48

رئيس الوزراء الكندي والمستشار الألماني أكدا دعمهما لخطة السلام الشاملة لإنهاء الحرب في غزة

LBCI
أخبار دولية
00:36

ماركو روبيو: مقترح السلام في أوكرانيا أعدته الولايات المتحدة

