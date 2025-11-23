مسؤول روسي: أوكرانيا هاجمت محطة كهرباء وتدفئة بمنطقة موسكو

أعلن حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف أن أوكرانيا قصفت محطة رئيسية للتدفئة والكهرباء في المنطقة بطائرات مسيرة، مما أدى إلى اندلاع حريق وأجبر السلطات على تشغيل الطاقة الاحتياطية ونشر وحدات تدفئة متنقلة.



وذكر فوروبيوف أن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت محطة شاتورا للكهرباء على بعد نحو 120 كيلومترا شرقي الكرملين اليوم الأحد.



وقال فوروبيوف: "دمرت قوات الدفاع الجوي بعض الطائرات المسيرة، وسقط عدد منها على أراضي المحطة، واندلع حريق في المنشأة، وتمت السيطرة عليه الآن".



ونقلت صحيفة كوميرسانت عن وزارة الطوارئ قولها إن النيران اندلعت في ثلاثة محولات بمحطة الطاقة.



وأعلن فوروبيوف أنه تم تشغيل الطاقة الاحتياطية ونشر أنظمة تدفئة متنقلة في المنطقة حيث تنخفض درجة الحرارة بشدة، إذ تقترب من نقطة التجمد.

