الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار وتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة

انخفضت أسعار الذهب اليوم، متأثرة بارتفاع الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في ستة أشهر وتراجع احتمالات خفض الفائدة في كانون الأول من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).



وبحلول الساعة 01:32 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4051.48 دولارا للأونصة.



وزادت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.7 بالمئة إلى 4049.50 دولارا للأونصة.



وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر تقريبا يوم الجمعة، بعد أن كشفت مؤشرات على نمو أسرع للوظائف الأميركية في أيلول أن البنك المركزي الأميركي من المرجح أن يتوقف موقتا عن خفض أسعار الفائدة في كانون الأول.



ومن شأن ارتفاع الدولار أن يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.