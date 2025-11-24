مسلحون يهاجمون مقرًا للقوات شبه العسكرية في باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الاثنين أن مسلحين هاجموا مقرا للقوات شبه العسكرية في مدينة بيشاور شمال غرب البلاد.



وقالت مصادر لرويترز إن المجمع، وهو مقر القوات شبه العسكرية لشرطة الحدود، تعرض لهجومين انتحاريين، مضيفة أن ثلاثة أشخاص قتلوا.



وقال مسؤول كبير لرويترز طالبا عدم الكشف عن هويته: "نفذ الانتحاري الأول هجوما في البداية على المدخل الرئيسي لقوات شرطة الحدود بينما دخل الانتحاري الآخر المجمع".



وأضاف المسؤول: "طوّق أفراد إنفاذ القانون، بما في ذلك الجيش والشرطة، المنطقة ويتعاملون بحذر مع الوضع حيث نشتبه في وجود بعض الإرهابيين داخل المقر".



ويقع مقر قيادة القوة في منطقة مزدحمة بالقرب من معسكر للجيش.



وقال أحد سكان المنطقة لرويترز "أغلق الجيش والشرطة وأفراد الأمن الطريق أمام حركة المرور وقاموا بتطويقه".