الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الفيضانات في ماليزيا تؤثر على 11 ألف شخص في سبع ولايات

أخبار دولية
2025-11-24 | 00:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الفيضانات في ماليزيا تؤثر على 11 ألف شخص في سبع ولايات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الفيضانات في ماليزيا تؤثر على 11 ألف شخص في سبع ولايات

أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث اليوم الاثنين أن أكثر من 11 ألف شخص في سبع ولايات ماليزية تضرروا من الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وتنتشر الفيضانات على الساحل الشرقي لماليزيا خلال موسم الأمطار الموسمية السنوي من تشرين الأول حتى آذار، حيث ينزح آلاف الأشخاص كل عام.

وأظهر تقرير صادر عن الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن 11009 أشخاص من 3839 أسرة تضرروا من الفيضانات في ولايات كيداه وكيلانتان وبينانغ وبيراك وبيرليس وتيرينغانو وسيلانغور، حتى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين (2200 بتوقيت غرينتش يوم الأحد).

وكانت ولاية كيلانتان الشمالية الشرقية، التي تقع على الحدود مع تايلاند، هي الأكثر تضررا، حيث تضرر 8228 شخصا. ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات.

وأظهر تقرير الوكالة أنه تم فتح 60 ملجأ موقتا في الولايات المتضررة لإيواء النازحين بسبب الفيضانات.

وفي واقعة منفصلة أمس الأحد، تقطعت السبل بحوالي 400 شخص بسبب انهيار أرضي ناجم عن الأمطار المستمرة في قرية وانغ كيليان في ولاية بيرليس الشمالية الغربية.

أخبار دولية

ماليزيا

ولايات

LBCI التالي
مسؤولون أوكرانيون: مقتل 4 في هجوم روسي بمسيرات على خاركيف
مسلحون يهاجمون مقرًا للقوات شبه العسكرية في باكستان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-20

أوكرانيا تعلن أن روسيا أعادت إليها جثامين ألف شخص

LBCI
أخبار دولية
2025-11-09

ضربات أوكرانية تقطع الكهرباء عن أكثر من 20 ألف شخص في روسيا

LBCI
أخبار دولية
2025-10-23

أوكرانيا تعلن أن روسيا أعادت جثث ألف شخص

LBCI
أخبار دولية
2025-10-04

أكثر من ألف شخص يشاركون في تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في المملكة المتحدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:34

رئيس المجلس الأوروبي تحدث مع زيلينسكي قبيل اجتماع أوروبي بشأن خطة أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
05:09

الكرملين: لم نتلق "أي معلومات" بعد محادثات السلام حول أوكرانيا في جنيف

LBCI
أخبار دولية
05:05

زيلينسكي يتحدث عن تحقيق تقدم في محادثات السلام رغم الحاجة لجهود "أكبر بكثير"

LBCI
أخبار دولية
04:43

الكرملين: بوتين وأردوغان سيتحدثان عبر الهاتف اليوم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:53

تعرفوا الى هيثم علي الطبطبائي...

LBCI
أخبار لبنان
16:28

هكذا علق علي لاريجاني على استشهاد الطبطبائي

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-14

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا وصولا الى نفق سليم سلام وعلى اوتوستراد الضبية باتجاه انطلياس وصولا الى الدورة ومن جونية باتجاه زوق مكايل ومن خلدة باتجاه انفاق المطار وباتجاه الأوزاعي

LBCI
أخبار دولية
05:09

الكرملين: لم نتلق "أي معلومات" بعد محادثات السلام حول أوكرانيا في جنيف

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:58

نتنياهو: نحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية الالتزام بنزع سلاح حزب الله لحماية اللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
15:53

تعرفوا الى هيثم علي الطبطبائي...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

من تحت القصف: جنوبيون يطرحون بديلاً عن واقع مفروض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

تل أبيب تتباهى باغتيال طبطبائي: ضربة للرجل الثاني في حزب الله وتصعيد مفتوح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الرياضة تدخل كل البيوت وكل الأعمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

مظاهرة رياضية في جونيه تمثلت بسباق السيدات لجمعية بيروت ماراثون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

للمرة الاولى منذ 2019... جائزة اللوتو تتخطى الـ2 مليون دولار!

LBCI
أخبار لبنان
13:32

بعد الضربة الإسرائيلية... هكذا يبدو الوضع في الضاحية الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

"الريجي" مثال لمؤسسة عامة لا تتّكل على خزينة الدولة... اليكم الدليل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:11

حزب الله ينعى "القائد الجهادي الكبير" هيثم علي الطبطبائي

LBCI
منوعات
11:24

من ملكة جمال إلى راهبة… إليكم قصة "الأخت إيفا" الّتي ضجت العالم

LBCI
أخبار لبنان
16:28

هكذا علق علي لاريجاني على استشهاد الطبطبائي

LBCI
منوعات
10:00

طفل من عكار يخطف القلوب برقصته الوطنية في عيد الاستقلال (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
11:56

أدرعي: قضينا على المدعو هيثم علي الطبطبائي قائد أركان حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
08:08

وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إن المستهدف في عملية الضاحية الجنوبية هو أبو علي الطبطبائي... فمن هو؟

LBCI
خبر عاجل
07:47

معلومات أولية عن غارة استهدفت حارة حريك

LBCI
خبر عاجل
08:17

امال شحادة للـ LBCI: الاستهداف الاسرائيلي لم يتم فقط من خلال معلومات من مسيرات اسرائيلية استخباراتية انما من معلومات دقيقة وصلت للجيش الاسرائيلي من الضاحية الجنوبية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More