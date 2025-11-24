الفيضانات في ماليزيا تؤثر على 11 ألف شخص في سبع ولايات

أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث اليوم الاثنين أن أكثر من 11 ألف شخص في سبع ولايات ماليزية تضرروا من الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.



وتنتشر الفيضانات على الساحل الشرقي لماليزيا خلال موسم الأمطار الموسمية السنوي من تشرين الأول حتى آذار، حيث ينزح آلاف الأشخاص كل عام.



وأظهر تقرير صادر عن الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن 11009 أشخاص من 3839 أسرة تضرروا من الفيضانات في ولايات كيداه وكيلانتان وبينانغ وبيراك وبيرليس وتيرينغانو وسيلانغور، حتى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين (2200 بتوقيت غرينتش يوم الأحد).



وكانت ولاية كيلانتان الشمالية الشرقية، التي تقع على الحدود مع تايلاند، هي الأكثر تضررا، حيث تضرر 8228 شخصا. ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات.



وأظهر تقرير الوكالة أنه تم فتح 60 ملجأ موقتا في الولايات المتضررة لإيواء النازحين بسبب الفيضانات.



وفي واقعة منفصلة أمس الأحد، تقطعت السبل بحوالي 400 شخص بسبب انهيار أرضي ناجم عن الأمطار المستمرة في قرية وانغ كيليان في ولاية بيرليس الشمالية الغربية.