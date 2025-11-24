الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الكاتب بوعلام صنصال: "أؤيد دائما المصالحة بين فرنسا والجزائر"

أخبار دولية
2025-11-24 | 01:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الكاتب بوعلام صنصال: &quot;أؤيد دائما المصالحة بين فرنسا والجزائر&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الكاتب بوعلام صنصال: "أؤيد دائما المصالحة بين فرنسا والجزائر"

أكد الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال أنه يؤيد دائما "المصالحة" بين البلدين، وذلك في أول تصريح علني له منذ الإفراج عنه من الجزائر وعودته إلى فرنسا.
     
وأفرج عن صنصال البالغ 81 عاما في 12 تشرين الثاني بعد عام من سجنه في الجزائر. وعفا عنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استجابة لطلب من نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير.
     
وكان الكاتب المعارض والمثير للجدل الذي يحظى بشعبية لدى أطياف اليمين الفرنسي، يقضي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات في الجزائر، بتهم أبرزها "المساس بوحدة الوطن".
     
ودين الروائي على خلفية تصريحه في تشرين الأول 2024 لوسيلة الإعلام الفرنسية اليمينية المتطرفة "فرونتيير"، بأن الجزائر ورثت تحت الاستعمار الفرنسي مناطق كانت في السابق تابعة للمغرب، حسب قوله.
     
في مقابلة الأحد مع قناة "فرانس 2"، قال صنصال: "أؤيد دائما المصالحة بين فرنسا والجزائر"، معتبرا أن البلدين "فوتا الفرصة" بعد استقلال الجزائر عام 1962. وأضاف: "لقد مرت ستون عاما وما زلنا نستخدم خطاب حرب التحرير".
     
وعاد الكاتب الذي كان محور أزمة دبلوماسية إلى فرنسا الثلاثاء، بعد نقله أولا إلى برلين لتلقي العلاج الطبي، واستقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى عودته.
     
واعتبر بوعلام صنصال أن سجنه في الجزائر كان مرتبطا جزئيا بموقف فرنسا من الصحراء الغربية.
     
في أواخر تموز 2024، أعلن الرئيس الفرنسي دعمه الكامل لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، وهي محور نزاع منذ خمسة عقود مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
     
وقال الكاتب: "بدأ كل شيء من هذه النقطة".
     
وأكد أنه "بصحة جيدة" بعد أن تلقى علاجا "ممتازا" من سرطان البروستاتا، لافتا إلى أنه علم بقرار الإفراج "عشية" العفو عنه.
     
أوقف الموظف السامي السابق في الإدارة العامة الجزائرية في 16 تشرين الثاني 2024 لدى وصوله إلى مطار العاصمة الجزائر، قبل أن يتم سجنه.

أخبار دولية

بوعلام صنصال

فرنسا

الجزائر

LBCI التالي
إيران تدين اغتيال إسرائيل القيادي العسكري في حزب الله هيثم الطباطبائي
نيجيريا تجند الآلاف من عناصر الشرطة الجدد لمواجهة الأزمة الأمنية بعد عمليات الخطف
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-18

الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال "عاد الى فرنسا"

LBCI
أخبار دولية
2025-11-12

الرئيس الجزائري يوافق على طلب ألماني بالعفو عن الكاتب بوعلام صنصال

LBCI
أخبار دولية
2025-10-29

باكستان تعلن "فشل" المفاوضات مع أفغانستان لإرساء هدنة دائمة

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-23

سلامة بحث مع مدير مهرجان "Étonnants Voyageurs" في مشاركة كتاب لبنانيين وفرنسيين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:34

رئيس المجلس الأوروبي تحدث مع زيلينسكي قبيل اجتماع أوروبي بشأن خطة أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
05:09

الكرملين: لم نتلق "أي معلومات" بعد محادثات السلام حول أوكرانيا في جنيف

LBCI
أخبار دولية
05:05

زيلينسكي يتحدث عن تحقيق تقدم في محادثات السلام رغم الحاجة لجهود "أكبر بكثير"

LBCI
أخبار دولية
04:43

الكرملين: بوتين وأردوغان سيتحدثان عبر الهاتف اليوم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-10-07

أمن الدولة تعلن فتح باب التطوع برتبة مأمور متمرن حتى 28 تشرين الأول في مكاتب ليبان بوست

LBCI
خبر عاجل
2025-11-21

الرئيس عون يعلن من الجنوب إلى العالم عن مبادرة بنقاط خمس...

LBCI
أخبار دولية
2025-09-30

زلزال الفيليبين أوقع "ما يصل إلى 60 قتيلا"

LBCI
صحف اليوم
00:21

مصدر لـ"الأنباء" الكويتية: معظم التهديدات بالحرب تأتي في إطار التهويل وممارسة الضغط على لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:58

نتنياهو: نحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية الالتزام بنزع سلاح حزب الله لحماية اللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
15:53

تعرفوا الى هيثم علي الطبطبائي...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

من تحت القصف: جنوبيون يطرحون بديلاً عن واقع مفروض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

تل أبيب تتباهى باغتيال طبطبائي: ضربة للرجل الثاني في حزب الله وتصعيد مفتوح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الرياضة تدخل كل البيوت وكل الأعمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

مظاهرة رياضية في جونيه تمثلت بسباق السيدات لجمعية بيروت ماراثون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

للمرة الاولى منذ 2019... جائزة اللوتو تتخطى الـ2 مليون دولار!

LBCI
أخبار لبنان
13:32

بعد الضربة الإسرائيلية... هكذا يبدو الوضع في الضاحية الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

"الريجي" مثال لمؤسسة عامة لا تتّكل على خزينة الدولة... اليكم الدليل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:11

حزب الله ينعى "القائد الجهادي الكبير" هيثم علي الطبطبائي

LBCI
منوعات
11:24

من ملكة جمال إلى راهبة… إليكم قصة "الأخت إيفا" الّتي ضجت العالم

LBCI
أخبار لبنان
16:28

هكذا علق علي لاريجاني على استشهاد الطبطبائي

LBCI
منوعات
10:00

طفل من عكار يخطف القلوب برقصته الوطنية في عيد الاستقلال (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
11:56

أدرعي: قضينا على المدعو هيثم علي الطبطبائي قائد أركان حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
08:08

وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إن المستهدف في عملية الضاحية الجنوبية هو أبو علي الطبطبائي... فمن هو؟

LBCI
خبر عاجل
07:47

معلومات أولية عن غارة استهدفت حارة حريك

LBCI
خبر عاجل
08:17

امال شحادة للـ LBCI: الاستهداف الاسرائيلي لم يتم فقط من خلال معلومات من مسيرات اسرائيلية استخباراتية انما من معلومات دقيقة وصلت للجيش الاسرائيلي من الضاحية الجنوبية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More