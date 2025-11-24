إيران تدين اغتيال إسرائيل القيادي العسكري في حزب الله هيثم الطباطبائي

دانت إيران اغتيال هيثم الطباطبائي، القائد العسكري في حزب الله في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت الأحد.



وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أنها "تدين بشدة" الاغتيال "الجبان للقائد الكبير للمقاومة الإسلامية اللبنانية الشهيد هيثم علي طباطبائي"، في غارة جوية أودت أيضا بأربعة عناصر آخرين من حزب الله.



واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن اغتيال الطباطبائي "يشكّل انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار المُبرم في تشرين الثاني 2024، واعتداء وحشيا على السيادة الوطنية اللبنانية".