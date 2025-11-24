الخارجية الفرنسية: وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات في باريس في 26 تشرين الثاني

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن الوزير جان نويل بارو سيجري محادثات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في باريس يوم 26 تشرين الثاني لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية، بالإضافة إلى البرنامج النووي الإيراني.



وقالت الوزارة: "ستكون هذه فرصة لنا لدعوة إيران إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستئناف التعاون معها على وجه السرعة".



وأضافت أن الوزيرين سيبحثان أيضا مصير مواطنين فرنسيين اثنين، ممنوعين من مغادرة إيران بعد إطلاق سراحهما، ولا يزالان في السفارة الفرنسية بطهران.