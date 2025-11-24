الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
14
o
الجنوب
22
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
14
o
الجنوب
22
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الخارجية الفرنسية: وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات في باريس في 26 تشرين الثاني
أخبار دولية
2025-11-24 | 09:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الخارجية الفرنسية: وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات في باريس في 26 تشرين الثاني
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن الوزير جان نويل بارو سيجري محادثات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في باريس يوم 26 تشرين الثاني لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية، بالإضافة إلى البرنامج النووي الإيراني.
وقالت الوزارة: "ستكون هذه فرصة لنا لدعوة إيران إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستئناف التعاون معها على وجه السرعة".
وأضافت أن الوزيرين سيبحثان أيضا مصير مواطنين فرنسيين اثنين، ممنوعين من مغادرة إيران بعد إطلاق سراحهما، ولا يزالان في السفارة الفرنسية بطهران.
أخبار دولية
الفرنسية:
الخارجية
الإيراني
محادثات
باريس
تشرين
الثاني
التالي
الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار وتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة
روبيو "متفائل" بإمكان التوصل سريعا إلى اتفاق بشأن خطة السلام في أوكرانيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:08
الخارجية الفرنسية: وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات في باريس في 26 تشرين الثاني
آخر الأخبار
09:08
الخارجية الفرنسية: وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات في باريس في 26 تشرين الثاني
0
أخبار دولية
2025-10-04
مصر تجري انتخابات مجلس النواب في تشرين الثاني
أخبار دولية
2025-10-04
مصر تجري انتخابات مجلس النواب في تشرين الثاني
0
آخر الأخبار
2025-10-27
الخارجية الصينية: نائب الرئيس هان تشنغ سيزور السعودية في الفترة من 28 تشرين الأول إلى 2 تشرين الثاني
آخر الأخبار
2025-10-27
الخارجية الصينية: نائب الرئيس هان تشنغ سيزور السعودية في الفترة من 28 تشرين الأول إلى 2 تشرين الثاني
0
أخبار دولية
2025-11-12
وزير الخارجية الروسي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني
أخبار دولية
2025-11-12
وزير الخارجية الروسي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:28
الحرس الثوري الإيراني يؤكد "الحق في الثأر" لاغتيال إسرائيل القائد العسكري في حزب الله
أخبار دولية
14:28
الحرس الثوري الإيراني يؤكد "الحق في الثأر" لاغتيال إسرائيل القائد العسكري في حزب الله
0
أخبار دولية
13:56
قوات الدعم السريع السودانية تعلن هدنة إنسانية من طرف واحد لثلاثة أشهر
أخبار دولية
13:56
قوات الدعم السريع السودانية تعلن هدنة إنسانية من طرف واحد لثلاثة أشهر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
القائمة الأميركية للتطرفّ... عزم على إدراج لإخوان المسلمين
تقارير نشرة الاخبار
13:42
القائمة الأميركية للتطرفّ... عزم على إدراج لإخوان المسلمين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
"الله غايتنا. الرسول قدوتنا. القرآن دستورنا. الجهاد سبيلنا".. من هم الاخوان المسلمون؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
"الله غايتنا. الرسول قدوتنا. القرآن دستورنا. الجهاد سبيلنا".. من هم الاخوان المسلمون؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2025-11-21
قارة تتشقّق… أفريقيا بدأت بالانقسام إلى جزأين والعلماء يكشفون متى ستتشكل "القارتان الجديدتان"
علوم وتكنولوجيا
2025-11-21
قارة تتشقّق… أفريقيا بدأت بالانقسام إلى جزأين والعلماء يكشفون متى ستتشكل "القارتان الجديدتان"
0
أخبار لبنان
2025-11-23
حزب الله ينعى "القائد الجهادي الكبير" هيثم علي الطبطبائي
أخبار لبنان
2025-11-23
حزب الله ينعى "القائد الجهادي الكبير" هيثم علي الطبطبائي
0
آخر الأخبار
2025-09-06
الجيش الإسرائيلي: قصفنا قبل قليل مبنى متعدد الطوابق كانت تستخدمه حماس في مدينة غزة
آخر الأخبار
2025-09-06
الجيش الإسرائيلي: قصفنا قبل قليل مبنى متعدد الطوابق كانت تستخدمه حماس في مدينة غزة
0
أخبار دولية
09:39
نيجيريا أعلنت تعزيز شراكتها الأمنية مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
09:39
نيجيريا أعلنت تعزيز شراكتها الأمنية مع الولايات المتحدة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تحت عنوان "تخيل بعد"... لجنة Batroun Capital de noel تطلق النشاطات الميلادية
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تحت عنوان "تخيل بعد"... لجنة Batroun Capital de noel تطلق النشاطات الميلادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
رحلة الأرز تبدأ من جديد لبنان يواجه قطر استعداداً للتصفيات العالمية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
رحلة الأرز تبدأ من جديد لبنان يواجه قطر استعداداً للتصفيات العالمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
القائمة الأميركية للتطرفّ... عزم على إدراج لإخوان المسلمين
تقارير نشرة الاخبار
13:42
القائمة الأميركية للتطرفّ... عزم على إدراج لإخوان المسلمين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
"الله غايتنا. الرسول قدوتنا. القرآن دستورنا. الجهاد سبيلنا".. من هم الاخوان المسلمون؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
"الله غايتنا. الرسول قدوتنا. القرآن دستورنا. الجهاد سبيلنا".. من هم الاخوان المسلمون؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عودة لبنان الى المحافل الدولية بمشاركة السيدة اللبنانية الاولى بقمة وايز في الدوحة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عودة لبنان الى المحافل الدولية بمشاركة السيدة اللبنانية الاولى بقمة وايز في الدوحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
البابا في لبنان بعد ايام ! وكل المواقع تتجهز لاستقباله
تقارير نشرة الاخبار
13:24
البابا في لبنان بعد ايام ! وكل المواقع تتجهز لاستقباله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
كسر الاحتكار الإمارات والسعودية تحصلان على أقوى شرائح ذكاء اصطناعي في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:22
كسر الاحتكار الإمارات والسعودية تحصلان على أقوى شرائح ذكاء اصطناعي في العالم
0
أخبار لبنان
13:18
حريق ضخم في أحد أبنية معامل الهواتشكن في خراج بلدة أنفه شمال لبنان... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
13:18
حريق ضخم في أحد أبنية معامل الهواتشكن في خراج بلدة أنفه شمال لبنان... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
كواليس اتفاق وقف النار: هذا ما هدّدت به اسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:13
كواليس اتفاق وقف النار: هذا ما هدّدت به اسرائيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
04:35
نشَلَ حقيبة سيّدة مسنة في الأشرفية... وشعبة المعلومات توقفه
أمن وقضاء
04:35
نشَلَ حقيبة سيّدة مسنة في الأشرفية... وشعبة المعلومات توقفه
2
أخبار لبنان
16:28
هكذا علق علي لاريجاني على استشهاد الطبطبائي
أخبار لبنان
16:28
هكذا علق علي لاريجاني على استشهاد الطبطبائي
3
حال الطقس
02:28
إليكم تفاصيل الطقس...
حال الطقس
02:28
إليكم تفاصيل الطقس...
4
أخبار لبنان
15:53
تعرفوا الى هيثم علي الطبطبائي...
أخبار لبنان
15:53
تعرفوا الى هيثم علي الطبطبائي...
5
اخبار البرامج
09:58
فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)
اخبار البرامج
09:58
فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)
6
آخر الأخبار
01:33
القناة 12 الإسرائيلية: وزير الدفاع يأمر بإعادة النظر في التحقيق الداخلي الذي أجراه الجيش بشأن هجوم 7 أكتوبر
آخر الأخبار
01:33
القناة 12 الإسرائيلية: وزير الدفاع يأمر بإعادة النظر في التحقيق الداخلي الذي أجراه الجيش بشأن هجوم 7 أكتوبر
7
أمن وقضاء
02:15
بحوزته مبلغ مزيف بقيمة 10000 دولار... توقيف مروج عملات مزيفة
أمن وقضاء
02:15
بحوزته مبلغ مزيف بقيمة 10000 دولار... توقيف مروج عملات مزيفة
8
آخر الأخبار
01:32
الجيش الإسرائيلي: بدء مناورات على مستوى قيادة الأركان للتعامل مع حالة حرب
آخر الأخبار
01:32
الجيش الإسرائيلي: بدء مناورات على مستوى قيادة الأركان للتعامل مع حالة حرب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More