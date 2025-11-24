نيجيريا أعلنت تعزيز شراكتها الأمنية مع الولايات المتحدة

أعلنت نيجيريا تعزيز "شراكتها الأمنية" مع الولايات المتحدة، رافضة مجددًا اتهامات باضطهاد يستهدف المسيحيين في الدولة الواقعة غرب إفريقيا.



يأتي هذا الإعلان بعدما هدد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب مطلع تشرين الثاني بعمل عسكريّ ضد نيجيريا ردا على ما وصفه بمقتل مسيحيين هناك على يد إسلاميين متطرفين.



وزار وفد نيجيريّ يضم مستشار الأمن القوميّ نوهو ريبادو واشنطن الأسبوع الماضي للقاء كبار المسؤولين الأميركيين ومناقشة مخاوفهم، وفق بيان صدر عن الرئاسة النيجيرية.



ولفت بايو أونانوجا المستشار الخاص للرئيس النيجيري في البيان إلى أنّ "بعد هذه اللقاءات، أكدت حكومة الولايات المتحدة استعدادها لتعزيز التعاون الأمنيّ مع نيجيريا".



وأوضح أنّ التعاون يشمل تعزيز الدعم الاستخباراتيّ وتسريع تلبية طلبات المعدات الدفاعية و"إمكان توفير فائض من المعدات الدفاعية".