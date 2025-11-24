إيران أدانت اغتيال إسرائيل القياديّ العسكريّ في "حزب الله"

أدانت إيران اغتيال القائد العسكريّ في "حزب الله" هيثم الطباطبائي، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت الأحد.



وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أنها "تدين بشدة" الاغتيال "الجبان للقائد الكبير للمقاومة الإسلامية اللبنانية الشهيد هيثم علي طباطبائي"، في غارة جوية أودت أيضًا بأربعة عناصر آخرين في الحزب.



وأشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن اغتيال الطباطبائي "يشكّل انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار المُبرم في تشرين الثاني 2024، واعتداء وحشيًا على السيادة الوطنية اللبنانية".



وأعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن تعازيها إلى المقاومة الإسلامية وإلى الشعب اللبنانيّ "في استشهاد القائد هيثم علي الطباطبائي (السيّد أبو علي) وثلة من رفاقه".



وتولى هيثم علي الطباطبائي القيادة العسكرية لحزب الله بعد مقتل أبرز أركانها في الحرب الأخيرة.