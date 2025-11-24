بولندا: استدعاء سفير إسرائيل بسبب منشور من مؤسسة ياد فاشيم عن المحرقة

أعلن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي على منصة إكس أن الوزارة استدعت السفير الإسرائيلي على خلفية منشور من مؤسسة ياد فاشيم المعنية بتخليد ذكرى المحرقة.



واحتج سيكورسكي على منشور كتبت فيه ياد فاشيم تقول إن بولندا كانت أول دولة تجبر اليهود على ارتداء شارة مميزة لعزلهم عن السكان المحيطين بهم.



وأضاف أن المؤسسة كان يجب عليها أن توضح في المنشور أن بولندا كانت "محتلة من ألمانيا" في ذلك الوقت.