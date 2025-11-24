شي جينبينغ يجري اتصالا بترامب

بحث الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب التعاون الثنائي وقضية تايوان في اتصال هاتفي الاثنين، وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).



ونقلت الوكالة عن شي قوله إن على البلدين "الحفاظ على زخم العلاقات" بعد لقاء الزعيمين الشهر الماضي في كوريا الجنوبية، مشددا على أن "عودة تايوان إلى الصين جزء مهم من النظام الدولي الذي أعقب الحرب".