"مؤسسة غزة الإنسانية" تعلن انتهاء مهمتها في القطاع

أعلنت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة الإثنين، انتهاء مهمتها في القطاع المنكوب.وقالت المؤسسة في بيان "أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية اليوم أنها أنهت بنجاح مهمتها الطارئة في غزة بعدما قدمت أكثر من 187 مليون وجبة مجانية مباشرة إلى المدنيين المقيمين في القطاع، في إطار عملية انسانية قياسية أتاحت ضمان وصول المساعدة الغذائية إلى العائلات الفلسطينية في شكل آمن، ومن دون أن تستولي عليها حماس أو كيانات اخرى".