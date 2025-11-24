الدفاع المدنيّ: الجيش الاسرائيليّ يقتل ثلاثة فلسطينيين في قطاع غزة

قُتل ثلاثة فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيليّ في مدينة غزة وخان يونس في جنوب قطاع غزة، على ما أفاد الدفاع المدنيّ.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدنيّ محمود بصل لوكالة فرانس برس: "نقل إلى المشافي ثلاثة شهداء صباحًا، اثنان منهم بنيران مسيّرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلة (شرق خان يونس) وشهيد آخر بقذيفة دبابة إسرائيلية في منطقة شرق حي التفاح في شرق مدينة غزة".



وأكد مستشفى ناصر في خان يونس أنه استقبل قتيلين وثلاثة مصابين أحدهم وصفت جروحه بأنها "خطرة".



كما أكد مدير مستشفى الشفاء بمدينة غزة الطبيب محمد أبو سلمية وصول قتيل وعدد من المصابين إثر إطلاق دبابة إسرائيلية النار وقذيفة باتجاه سكان في حي التفاح.



وزعم الجيش الإسرائيليّ أنّ "مسلحًا اجتاز الخط الأصفر" في حادثة أولى، فيما رصدت قواته في حادثة منفصلة في المنطقة نفسها في خان يونس "مسلّحين اثنين عبرا الخط الأصفر واقتربا من قوات الجيش العاملة في المنطقة".



وقال: "بعد عملية الرصد، استهدف الجيش الإسرائيلي الأشخاص الثلاثة لإزالة التهديد".

