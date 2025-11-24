زيلينسكي: قضايا حساسة سأناقشها مع ترامب

أوضح الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي أنّ خطة السلام المقترحة التي تخضع للنقاش مع الولايات المتحدة وأوروبا تضمنت نقاطًا "صحيحة".



لكنّه لفت إلى وجود قضايا حساسة سيناقشها مع نظيره الأميركيّ دونالد ترامب.



وقال زيلينسكي في كلمته المسائية المصورة: "اعتبارًا من الآن، وبعد (محادثات) جنيف، هناك نقاط أقل، لم تعد 28 نقطة، وتم دمج عدد كبير من العناصر الصحيحة في هذا الإطار".



وأضاف: "قدّم فريقنا اليوم بالفعل تقريرا عن المسودة الجديدة للخطوات، وهذا هو النهج الصحيح حقا. أما القضايا الحساسة، والنقاط الأكثر حساسية، فسأناقشها مع الرئيس ترامب".