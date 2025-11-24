البيت الأبيض: اتهام ترامب بالانحياز لروسيا في الملف الأوكرانيّ خاطئ تمامًا

رد البيت الابيض على انتقادات توجه الى الرئيس دونالد ترامب، وخصوصا من داخل الحزب الجمهوري، واتهامه بأنه منحاز الى روسيا في جهوده لإنهاء النزاع في أوكرانيا.



وصرحت المتحدثة باسم الرئاسة كارولاين ليفيت بأن التسويق "لفكرة ان الولايات المتحدة الاميركية لا تعمل مع الجانبين على قدم المساواة لإنهاء هذه الحرب، خاطئ تماما".



ولفتت ليفيت إلى أنّ ترامب ابدى "تفاؤلا وأملا" بإمكان العمل على خطة تنهي هذه الحرب التي بدأت بغزو روسي لأوكرانيا.