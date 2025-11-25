الأخبار
10 قتلى على الأقل بضربات باكستانية على أفغانستان

2025-11-24
قُتل عشرة أشخاص على الأقل بينهم تسعة أطفال، ليل الاثنين الثلاثاء في ضربات باكستانية على أفغانستان، وفق ما أعلن الناطق باسم حكومة طالبان، وسط تصاعد التوترات بين الدولتين المتجاورتين.

وكتب ذبيح الله مجاهد على منصة إكس "الليلة الماضية، قرابة منتصف الليل في ولاية خوست، قصفت القوات الباكستانية منزل أحد المدنيين قُتل تسعة أطفال (خمسة صبيان وأربع فتيات) وامرأة"، متحدثا عن ضربات أخرى في منطقتي كونار وبكتيكا الحدوديتين أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص.

ويأتي ذلك في ظل التوترات مع إسلام أباد وعقب تفجير انتحاري استهدف مقرا لقوات الأمن الباكستانية في مدينة بيشاور، في هجوم لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عنه.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن المسؤولين عن الهجوم سيعثر عليهم وسيعاقبون، مؤكدا التزامه "إحباط مخططات الإرهابيين الشريرة التي تستهدف سلامة باكستان"، في حين ذكر تلفزيون "بي تي في" الرسمي أن المهاجمين يحملون الجنسية الأفغانية.

والأسبوع الماضي، أدى تفجير انتحاري قرب محكمة في إسلام أباد إلى مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات وقد تبنته جماعة طالبان باكستان التي لديها الإيديولوجية نفسها لحركة طالبان التي عادت إلى السلطة في أفغانستان عام 2021.

واتهمت إسلام أباد وقتها "خلية إرهابية تلقت التوجيه والإرشاد في كل مرحلة من القيادة العليا المتمركزة في أفغانستان".

