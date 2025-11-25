المئات يتظاهرون في سوريا احتجاجًا على اعتداءات طالت الأقلية العلوية

تظاهر المئات في مدينة اللاذقية الساحلية ومناطق أخرى ذات غالبية علوية في سوريا، تنديدًا باعتداءات استهدفت هذه الأقلية في الآونة الأخيرة، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وردّد المتظاهرون الذين احتشدوا في دوار الأزهري وسط اللاذقية هُتافات من بينها "الشعب السوري ّواحد".. "يا عالم اسمع اسمع.. الشعب العلويّ ما بيركع".

ورفع آخرون لافتات تطالب بـ"الافراج عن المعتقلين".

وتأتي هذه التظاهرات غداة أحداث عنف طائفيّ شهدتها مدينة حمص في وسط البلاد، تضاف إلى سلسلة اضطرابات مماثلة شهدتها سوريا في الأشهر الماضية، عقب سقوط عائلة الأسد، بعد خمسين عاما من الإمساك بمقاليد البلاد بيد من حديد.