متحدث عسكري باكستاني أكد أن الجيش لم يهاجم أفغانستان
أخبار دولية
2025-11-25 | 07:33
متحدث عسكري باكستاني أكد أن الجيش لم يهاجم أفغانستان
أكد الجيش الباكستاني أن بلاده "لم تهاجم أفغانستان"، وذلك بعدما حمّلت حكومة طالبان إسلام أباد مسؤولية ضربات أسفرت عن مقتل 10 أشخاص.
وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شودري لقناة "بي في تي" التلفزيونية الباكستانية الرسمية "في كل مرة ننفذ فيها ضربة، نتحمل المسؤولية"، مضيفًا أن اتهامات الحكومة الأفغانية التي تعهّدت بالرد، "لا أساس لها من الصحة".
أخبار دولية
عسكري
باكستاني
الجيش
يهاجم
أفغانستان
